В Молдавии разгромили памятник советским воинам

Неизвестные вандалы разбили мемориальные плиты советским солдатам в окрестностях села Кошница Дубоссарского района Молдавии. Об этом рассказал руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович на своей странице в Facebook.

Памятные гранитные плиты были установлены на стенах долговременной огневой точки 417 Тираспольского укрепрайона фортификационной «линии Сталина». «Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями», — написал Петрович.

По его словам, неизвестные разбили плиты отвалившимися кусками бетона, также оставив оскорбительную надпись на памятнике. Сообщается, что место происшествия уже осмотрели сотрудники полиции и мэр села Алексей Гафель. Петрович заявил, что мемориальные доски красноармейцам будут восстановлены по сохранившимся эскизам.

«Но пока в нашей стране существуют всякие музеи оккупаций, камни в честь оккупаций, депутаты парламента, выгуливающие собак на воинских кладбищах, пока оскорбление памяти на государственном уровне будет оставаться нормой, до тех пор по телу Молдавии будут ползать вот такие паразиты», — резюмировал Петрович.

В 2018 году неизвестные облили краской танк ИС-3 («Иосиф Сталин»), установленный в молдавском городе Корнешты в качестве памятника Красной армии. Боевую машину облили голубой, желтой и красной краской. Журналисты тогда отметили, что злоумышленниками было использовано более восьми килограммов краски.

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