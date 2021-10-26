Выросшая на острове девушка рассказала о жизни без интернета и магазинов

Выросшая на острове на западном побережье Канады 19-летняя Элла Генве Шоу рассказала о жизни без электричества, Wi-Fi и магазинов в пешей доступности. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Генве Шоу, ее мать также выросла на острове, название которого девушка предпочла сохранить в тайне. Тоскующая по дому женщина предложила мужу купить участок земли на острове, вернуться туда и построить дом. Так семья начала новую жизнь по соседству с еще 15 семьями.

Материалы по теме «Это настоящее чудо» Шесть мальчиков оказались на необитаемом острове и выжили. Их спасла дружба и сила воли «С последним вздохом я тебя проклинаю» Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар

Канадка училась в единственной островной школе, где всех детей, независимо от возраста, обучал один преподаватель. В свободное время Шоу помогала родителям добывать пищу и строить дом. Связь с внешним миром была сильно ограничена — на острове не было электричества и интернета, а чтобы добраться до ближайшего магазина, нужно было переплыть на лодке на соседний остров, а затем переправиться на пароме.

«На дорогу может уйти до трех часов, а когда погода плохая, мы не можем никуда уехать. Зимой мы можем застрять на острове на два месяца, поэтому мы должны быть уверены, что у нас достаточно запасов», — сказала Шоу. Она добавила, что почти все продукты, которые ест ее семья, выращены на острове — у жителей есть свое хозяйство.

Когда канадка была младше, ее родители развелись, отец переехал в Сиэтл, а она с матерью и младшей сестрой осталась на острове. Со временем девушка начала навещать своего отца и проводить часть лета в городе.

В настоящее время Шоу путешествует по миру и периодически возвращается домой. Она признается, что после продолжительной жизни в изоляции ей было трудно привыкнуть к шумным городам и большим скоплениям людей. «В детстве бывали моменты, когда я ненавидела остров, особенно зимой, так как там можно застрять на несколько месяцев, но теперь для меня это самое уютное и спокойное место», — призналась она.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Шаньдун родители сослали 13-летнюю дочь на необитаемый остров за плохое поведение. Ребенка обнаружил рыбак.