Друзья и коллеги рассказали об убитом в Оксфорде российском программисте

По словам коллеги, погибший в Оксфорде Лабошин был добрым и беззлобным человеком

Коллеги и друзья убитого в Оксфорде (Великобритания) 31-летнего российского программиста Леонида Лабошина рассказали о том, каким он был при жизни. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Мы были коллегами, вместе ездили в поход. Леонид был одним из самых добрых, тихих и беззлобных людей, что я знал. Он стал отличным специалистом», — сказал Антон Лукашин, который работал с Лабошиным в Санкт-Петербургском Политехническом Университете (СПбПУ) и ООО «Центре Реактивного Программирования».

По словам Лукашина, Леонид учился не в СПбГУ, как утверждалось ранее, а в СПбПУ и работал не в университете Оксфорда, а в медицинском стартапе Optellum в британском городе Оксфорд. Бывший коллега погибшего рассказал, что его близкие узнали о произошедшем еще на прошлой неделе.

Близкий друг Лукашина Роман Афонин рассказал радиостанции, что их дружба продлилась 15 лет. «Его родителям сейчас очень тяжело. Так получилось, что мне пришлось сообщать в прошлый понедельник его маме эту новость», — добавил мужчина. Еще в сентябре Лукашин прилетал из Оксфорда на свадьбу к своему другу.

25 октября стало известно, что программиста Леонида Лукашина зарезали 17 октября на улице Пиннокс-уэй в Оксфорде. Убийцей оказался Юджин Коман, который проживал в этом районе. Сейчас преступника задержала полиция. Родственники убитого рассказали, что он работал в проекте по раннему диагностированию и лечению рака.