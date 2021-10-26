В России вырастили тыкву весом 420 килограммов и раздали ее всем желающим

В Оренбурге на рынке «Петровский» разрезали гигантскую тыкву весом 420 килограммов. Об этом сообщает издание «Оренбуржье».

Отмечается, что овощ раздали всем желающим.

Огромную тыкву вырастил местный житель Георгий Крюков. В прошлом году ему удалось вырастить тыкву сорта «Атлантический гигант» весом 200 килограммов. По словам россиянина, в следующем году он планирует по весу выйти на 600–700 килограмов и принять участие в соревнованиях на самую большую тыкву.

В сентябре сообщалось, что Максим Величко из Краснодарского края вырастил тыкву весом 544 килограмма и победил в конкурсе «Агробатл» на Кубани.