В российском регионе ввели запрет на ночную работу развлекательных заведений

В Свердловской области введен запрет на работу общепита ночью с 30 октября по 7 ноября

Власти Свердловской области ввели запрет на ночную работу развлекательных заведений и общепита в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Павла Крекова.

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Ограничительные меры коснутся ночных клубов, баров и ресторанов. Работа этих заведений будет прекращена с 23:00 до 7:00, заявил чиновник.

С 25 октября в регионе начали работать QR-коды, их необходимо предъявлять при входе в правительственные здания, музеи, выставки, библиотеки и спортивные объекты. Также они понадобятся при посещении салонов красоты и санаториев.

Ране в Свердловской области предложили ужесточить ограничительные меры по COVID-19 на период нерабочих дней. Это связано с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки было выявлено 644 случая заражения, что стало максимумом за всю пандемию.