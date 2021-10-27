Хулиганы во Франции сожгли 15 машин и напали на полицейских

BFM: около 20 человек устроили беспорядки в городе Алансон во Франции и сожгли 15 машин

Около 20 хулиганов в городе Алансон на северо-западе Франции устроили уличные беспорядки, сожгли порядка 15 машин и напали на полицейских и пожарных. Об этом сообщил телеканал BFM.

Ночью 27 октября злоумышленники вышли на улицы квартала Персень и начали поджигать автомобили. На место выдвинулись пожарные и полиция, однако хулиганы начали массово закидывать их петардами с разных сторон, из-за чего сотрудникам пришлось временно отступить.

В качестве подкрепления к ним отправилась группа местных жандармов из 13 человек. В итоге хулиганов удалось разогнать. Жертв среди участников инцидента не было, правоохранители никого не задержали. Префект департамента Орн, в который входит город Алансон, Франсуа Таэри предположил, что столкновения начались из-за ареста двух наркоторговцев, который был совершен днем ранее.

Летом массовые столкновения с полицией во Франции происходили из-за ограничительных мер, вводимых правительством для борьбы с распространением коронавируса. В один из дней на улицы разных городов по всей стране вышли 160 тысяч протестующих. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.