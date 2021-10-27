Генерал-лейтенанта Ровшана Акперова, который имеет звание Национального героя Азербайджана, посадили на 10 лет за убийство бизнесмена. Об этом сообщает Haqqin.az.

Суд по тяжким преступлениям отправил Акперова в колонию строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне 40 тысяч манатов (25 тысяч долларов или 1,6 миллиона рублей) в качестве компенсации морального ущерба. При этом суд не стал лишать Акперова титула Национального героя, воинского звания, наград и медалей.

Акперов был задержан в марте. Ему инкриминировали убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева в 2001 году в Киеве.

Следствие полагает, что между Акперовым и Алиевым возник конфликт во время застолья в кафе и военный ударил бизнесмена ножом в сердце.

Акперову были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и хулиганстве. Бакинский военный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, напоминает Oxu.az.

Обвинение требовало приговорить генерала к 11 годам тюрьмы.