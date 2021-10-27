Следователи нашли проблемы в пекарне бывшего СИЗО Михаила Ефремова — бывшие руководители изолятора подозреваются в нарушениях при приемке капитального ремонта пекарни. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает МК.

По информации издания, сейчас проводится проверка в отношении экс-заместителя начальника СИЗО №5 «Водник» Сергея Мацкевича. В настоящий момент Мацкевич под следствием за хищение продуктов у заключенных — его задержали в 2020 году, дело сейчас в суде.

По результатам ревизии в «Воднике» стало ясно, что из-за попустительства со стороны руководства изолятора приемка работ по капитальному ремонту изолятора прошла с нарушениями. На данный момент следствие не готово ответить, есть ли состав преступления в действиях должностных лиц.

Сергей Мацкевич стал фигурантом уголовного дела практически сразу после того, как в изолятор поместили осужденного за громкое ДТП актера Михаила Ефремова.