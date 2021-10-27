В элитном турагентстве рассказали о развлечениях президентов США в отпуске

Владелица элитного турагентства Sienna Charles Жаклин Сиенна Индия (Jaclyn Sienna India) рассказала о развлечениях американских президентов и других влиятельных личностей во время отпуска. Ее слова передает телеканал CNN.

С 2012 года ее компания организовала более 100 поездок для 15 президентов, премьер-министров и первых лиц США. «Будь то бывший президент, миллиардер или знаменитость, каждый — личность, — отметила Сиенна Индия. — Если вы поймете, что ими движет и почему они отправляются в это путешествие, вы сможете наладить успешное сотрудничество». По ее мнению, индивидуальный подход, эксклюзивность, безопасность и осмотрительность — это то, чего мировые лидеры ожидают от поездок.

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Например, занимаясь организацией отдыха 43-го американских президента Джорджа Буша-младшего в Эфиопии в 2015 году специалист приобрела около 100 кепок с названием любимой команды лидера государства и раздала их детям, которые его встречали. По словам бизнесвумен, подобный жест тронул Буша до глубины души. Кроме того, специально для экс-президента и его жены был возведен люксовый лагерь, так как ни одна гостиница не соответствовала их требованиям.

Предпринимательница также вспомнила про одного влиятельного бизнесмена, который интересовался Египтом. Турагент смогла обеспечить ему доступ ко всем храмовым комплексам, а также договорилась об эксклюзивной экскурсию по древнему городу Луксор. При этом весь тур проходил на яхте, которая передвигалась по Нилу.

Ранее в сентябре российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха в роскошных отелях Египта. Так, цена на недельный тур без перелета на базе завтраков начинается от 1,9 тысячи евро на двоих (около 163 тысяч рублей).

