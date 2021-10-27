В Израиле сообщили о намерении одобрить «Спутник V»

Власти Израиля намерены одобрить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что о решении стало известно вскоре после встречи российского президента Владимира Путина и израильского премьер-министра Нафтали Беннета. По информации издания, оно было принято на встрече Беннета с представителями здравоохранения.

Несмотря на это вакцинированным туристам из России придется пройти серологическое исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета, добавляет газета.

Ранее о том, что израильские власти рассматривают возможность въезда в страну привитых российских туристов, рассказал посол этой страны в России Александр Бен Цви. До этого также сообщалось, что Израиль может открыть границы для россиян, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» 1 ноября.