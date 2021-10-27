Дети Донбасса обратились к Лукашенко

Дети-инвалиды и сироты из Донбасса поблагодарили Лукашенко за реабилитацию в Белоруссии

Дети-инвалиды, их родители и сироты из Донбасса обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Они записали видеообращение, в котором поблагодарили Лукашенко за возможность реабилитации в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» в Минской области.

Одна из родительниц также отметила, что в поездке дети смогли познакомиться с белорусской культурой, а другая выразила благодарность за «отеческую любовь», которую президент республики подарил детям Донбасса. «Не зря вас называют "батькой", Александр Григорьевич», — добавила она.

В июне Лукашенко посетил детскую клиническую больницу в Минске, где пообщался с ее пациентами. Он рассказал детям о своих конституционных функциях и назвал себя «глюкозой», которая будет «лечить» их, когда они вырастут.