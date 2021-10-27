В Таджикистане похвастались почти полной вакцинацией жителей столицы

В Таджикистане похвастались почти полной вакцинацией жителей Душанбе от COVID-19. Об этом рассказал начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения республики Навруз Джафаров, пишет «Sputnik Таджикистан».

По его словам, свыше 93 процентов жителей таджикской столицы получили оба компонента вакцины от коронавируса, а все население города уже сделало первую прививку.

Джафаров также отметил, что по всему Таджикистану полностью вакцинированы от COVID-19 более 2,13 миллиона человек (36,6 процента граждан страны). Первую дозу вакцины получили 2,72 миллиона жителей (45,9 процента).

В январе президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявлял о полной победе над распространением коронавируса в республике и тотальном уничтожении возбудителя заболевания на ее территории. Спустя несколько месяцев, в июле, таджикские власти ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для всего взрослого населения страны старше 18 лет.