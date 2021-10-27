На борту вернувшегося в Каир российского самолета обнаружили послание с угрозами

Летевший из Каира в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за послания с угрозами

На борту пассажирского самолета Airbus A220, летевшего из Каира в Москву, обнаружили послание с угрозами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании EgyptAir.

Угроза была написана неизвестным лицом на одном сидений авиалайнера. Представитель перевозчика добавил, что самолет вернулся в аэропорт вылета спустя 22 минуты после взлета.

Ранее в октябре пассажирский самолет Airbus A220, следовавший по маршруту Каир — Москва, подал сигнал тревоги после взлета. Рейс выполняла авиакомпания EgyptAir.