Литва попросила Китай не раздражаться

Пекин не должен раздражаться из-за решений, принимаемых Вильнюсом. Об этом литовский президент Гитанас Науседа заявил на встрече с делегацией тайваньских политиков и предпринимателей, пишет Delfi.

Комментируя планы по открытию в Вильнюсе представительства Тайваня, он подчеркнул, что Литва придерживается политики одного Китая и намерена развивать культурные и экономические связи с теми регионами и государствами, с которыми считает нужным.

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При этом Науседа попросил китайские власти не принимать решения литовской стороны «так раздраженно» и напомнил им о демаршах, которые ранее были предприняты Пекином по отношению к Вильнюсу.

Отношения Литвы и Китая обострились этим летом. В августе литовские власти дали официальное согласие на открытие представительства Тайваня, в ответ на это в КНР выразили решительный протест. В Пекине также приняли решение отозвать своего посла из Вильнюса и обратились к литовским коллегам с просьбой отозвать своего представителя из Китая, что Литва и сделала 3 сентября.

КНР не контролирует Тайвань с 1949 года, когда после проигрыша в гражданской войне туда перебрались представители партии Гоминьдан. При этом китайские власти продолжают считать остров своей территорией.