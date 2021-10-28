«Роскосмос»: раскрашенная под хохлому ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» стартовала с космодрома Байконур в четверг, 28 октября. Трансляция ведется на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Пуск произошел в 03:00:32 по московскому времени. Отделение корабля от третьей ступени ракеты и выход на околоземную орбиту планируется через 529 секунд после старта.

«Стыковка корабля к российскому сегменту Международной космической станции запланирована на 30 октября 2021 года. Цель полета: доставка на борт станции топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Этот космический запуск стал 18-м для «Роскосмоса» в 2021 году.

Ранее сообщалось, что государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к запуску ракету-носитель «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18».