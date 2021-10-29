Экскурсовод встретил в реке кровососущих «угрей» с вращающимися зубами

Экскурсовод Шон Блоксидж (Sean Blocksidge) в Австралии обнаружил кровососущие миноги с рядами вращающихся зубов, пишет The Sun.

49-летний мужчина «охотился» на редкий вид миног (бесчелюстные рыбы, похожие на угрей, появившиеся на Земле полмиллиарда лет назад — прим. «Ленты.ру») около 20 лет. У них удлиненные тела без чешуи, а также особый рот — присоски. Из-за того, что миноги высасывают кровь из добычи, их прозвали «вампирами».

Блоксидж сравнил свои поиски с исследованием «йети или монстра из Лох-Несс». «Когда встретил шесть угрей, не смог поверить своим глазам. Я каждый день на экскурсии на каноэ и всегда надеюсь увидеть одну из них, но это был мой счастливый день», — признался он. Он считает, что миноги имеют отвратительны вид. «Похожи на динозавров, рот заполнен цепкими зубами», — объяснил он.

Ранее в Северной Каролине, США, рыбак по имени Натан Мартин (Nathan Martin) поймал рыбу с зубами, как у человека.

