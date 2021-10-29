В подмосковной Дубне задержали застрелившего местного жителя мужчину

В подмосковной Дубне неизвестный мужчина застрелил местного жителя — его оперативно задержали сотрудники полиции. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники.

Личности погибшего и злоумышленника пока неизвестны. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось о задержании одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина. Его обвиняют в заказном убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина в 2020 году. Интересно, что предполагаемого убийцу сдал его родной сын Сергей Чекин.