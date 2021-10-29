Расстрел жителя Дубны в Подмосковье оказался убийством по ошибке — 25-летний Леонид Л. хотел отомстить за смерть брата, но выбрал своей жертвой другого человека. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

Как сообщалось ранее, в подмосковной Дубне неизвестный мужчина застрелил местного жителя — преступника оперативно задержали сотрудники полиции.

Убитым оказался 36-летний Турлан Ш., он работал на местной стройке, жил в общежитии рядом с ней. Неизвестный мужчина в камуфляже 29 октября ранним утром подкараулил его по пути на работу, подбежал и выстрелил в голову из пистолета. Турлан погиб на месте. По предварительным данным, задержанный таким образом хотел отомстить за брата, убитого несколько лет назад, — преступник отбыл срок за это, после освобождения приехал работать в Дубну. Именно его и пытался подстеречь Леонид Л., но спутал с Турланом Ш.

Как сообщает пресс-служба МВД Московской области, у задержанного при себе нашли пистолет с глушителем и патроны.