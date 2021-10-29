Назван новый предок человека из Эфиопии

Палеоантропологи назвали древнего человека, жившего на территории нынешней Эфиопии, Homo bodoensis, пишет Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.

Кости нашли в среднем плейстоцене, который охватывал временной интервал с 774 до 129 тысяч лет назад. В этот период в Африке начал появляться вид Homo sapiens, а в Европе его ближайшие родственники — неандертальцы. Эксперты во главе с ученым Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич (Mirjana Roksandi) объяснили, что Homo bodoensis был прямым предком современного человека. К этому виду необходимо относить практически все находки Homo из Африки, а также часть останков из Юго-Восточной Европы.

По мнению ученых, многие окаменелости в Европе, определенные как Homo heidelbergensis, являются ранними неандертальцами. Поэтому специалисты предложили вовсе отказаться от понятия «гейдельбергский человек» и Homo rhodesiensis. Выделение отдельного вида человека внесет ясность в классификацию, считают они.

Ранее международная группа ученых доказала, что рисунки на сталагмитах в испанской пещере были сделаны неандертальцами 60 тысяч лет назад