Белорусам почти на пять рублей повысят прожиточный минимум

В Белоруссии с 1 ноября повысят прожиточный минимум, социальные пенсии и пособия на детей

В Минске последний раз за год повышают размер прожиточного минимума. С 1 ноября он составит 288 белорусских рублей и одну копейку (чуть меньше 8400 российских рублей), передает БЕЛТА.

Министерство труда и социальной защиты Белоруссии пересчитывает норматив прожиточного минимума в стране четыре раза: в феврале, мае, августе и ноябре. В этот раз прожиточный минимум увеличился почти на пять рублей, или 1,6 процента, а общий рост за год составил 11,6 процента.

К нормативу привязаны и все остальные социальные пособия, которые растут пропорционально. В частности, пособие за рождение первого ребенка теперь составит 2880 белорусских рублей и 10 копеек (83 910 российских рублей), возрастная надбавка для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет — 54 белорусских (1515 российских) рубля, в возрасте от 80 лет — 72 (2097 российских) рубля. Рождение второго и последующего детей простимулируют выплатой в 4032 рубля и 14 копеек (около 117,5 тысяч российских рублей). Аналогичным образом вырастут пособия по инвалидности.

Повышение не коснется зарплат сотрудников предприятий и трудовых пенсий, не зависящих от прожиточного минимума.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сумму расходов страны на борьбу с коронавирусом и предложил ввести новый налог на владение недвижимостью в городе.