Суд признал Зейна Малика виновным в насилии к Джиджи Хадид и ее матери

Суд предъявил британскому певцу Зейну Малику обвинения в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием по отношению к супермодели Джиджи Хадид и ее матери Иоланды Хадид. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, в день происшествия Иоланда Хадид приехала в дом, где поп-исполнитель проживал вместе с дочерью Хай и манекенщицей. Малику не понравился ее неожиданный визит, из-за чего он назвал женщину «чертовой голландской шлюхой», ударил и затем запер в шкафу. Во время скандала с Иоландой он также накричал на свою возлюбленную и оскорбил ее в разговоре по телефону, поскольку в момент инцидента девушка находилась в Париже.

Согласно официальным документам, певец признал себя виновным в совершении неправомерных действий. В суде уточнили, что Малик «просто не стал оспаривать предъявленные ему обвинения». Неизвестно, кто именно подал жалобу на мужчину. Журналисты предполагают, что это сделала Иоланда Хадид, поскольку именно с ней у него возник конфликт.

Во время разбирательства Малику запретили приближаться к Джиджи и Иоланде Хадид. Он также обязан пройти курс управления гневом и программу профилактики домашнего насилия. Судья назначил ему штраф и испытательный срок на год. Отмечается, что после данного инцидента партнерша музыканта приняла решение разорвать отношения.

Ранее в октябре Джиджи Хадид впервые высказалась о рукоприкладстве Зейна Малика в сторону матери. «Джиджи сосредоточена на том, чтобы сделать все лучшее для Хай. На данный момент она просит об уединении», — подчеркнули приближенные к ней источники.

Джиджи Хадид и Зейн Малик состояли в отношениях пять лет до того, как стали родителями в конце сентября 2020 года. В день рождения дочери Хай пара опубликовала в Instagram черно-белое фото руки младенца.