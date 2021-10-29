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Джиджи Хадид впервые высказалась о рукоприкладстве Зейна Малика в сторону матери

Джиджи Хадид попросила об уединении после заявления матери о том, что Малик ударил ее
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Фото: Reuters

Супермодель Джиджи Хадид впервые высказалась о рукоприкладстве, которое отец ее дочери Хай, певец Зейн Малик, совершил в отношении ее матери Иоланды Хадид. Представители знаменитости передали ее слова изданию E! News.

«Джиджи сосредоточена на том, чтобы сделать все лучшее для Хай. На данный момент она просит об уединении», — подчеркнули приближенные к Хадид источники.

Ранее Иоланда Хадид заявила, что 28-летний Малик ударил ее, когда она пришла к нему домой. После инцидента мать супермодели задумалась о том, чтобы подать на артиста заявление в полицию. Певец, в свою очередь, отрицает совершение насилия в сторону женщины. «Я надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и будет открыта для решения этих семейных проблем в частном порядке», — заявил он изданию TMZ.

Позже близкие к знаменитостям источники сообщили, что Хадид и Малик расстались больше месяца назад. При этом они не назвали причину распада пары.

Джиджи Хадид и Зейн Малик стали родителями в конце сентября 2020 года. В день рождения дочери Хай пара опубликовала в Instagram черно-белое фото руки младенца.

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