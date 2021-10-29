В США призвали союзников снять ограничения на поставки оборонных систем Украине

В США призвали союзников снять ограничения на поставки оборонных систем поражающего действия на Украину, об этом заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, передает ТАСС.

Выступая на онлайн-мероприятии, организованном Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, представитель Пентагона сказала, что хотела бы, чтобы все союзники сняли ограничения на поставки в качестве помощи летальных оборонных средства. В качестве примера она привела противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»), которые передавали Киеву Соединенные Штаты.

Материалы по теме Дипломатическая акробатика. Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией? Правый друг лучше левых двух. Россия ищет способы наладить отношения с Евросоюзом. Кто готов стать ее союзником?

«Это пример оборонных летальных средств, которые мы предоставили. Но у ряда союзников по-прежнему есть такие ограничения. Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые ей нужны для защиты», — заключила Купер.

Ранее газета Politico сообщала о планах администрации президента США инициировать поправки к законопроекту об обороне за 2022 финансовый год. Они позволят Вашингтону снабдить Киев системами противовоздушной или противоракетной обороны, в том числе элементами «Железного купола». При этом издание допустило, что такой шаг неизбежно спровоцирует рост напряженности в отношениях с Москвой.