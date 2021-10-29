Гитару сооснователя Pink Floyd продали на аукционе почти за два миллиона рублей

Гитара сооснователя Pink Floyd Сида Барретта ушла с молотка почти за два миллиона рублей

Акустическую 12-струнную гитару Yamaha, принадлежавшую умершему в 2006 году сооснователю рок-группы Pink Floyd Сиду Барретту, продали на торгах. Об этом сообщает аукционный дом Cheffins в Кембридже.

Музыкальный инструмент ушел с молотка за 19,9 тысячи фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей). Гитара, изготовленная в 1969 году, была выставлена на аукционе племянником музыканта Марком Барреттом. Изначально ее стоимость оценивалась в 5-10 тысяч фунтов стерлингов.

57-летний родственник покойного рокера рассказал историю лота. Инструмент хранился долгое время у его отца, который передал его ему в ноябре 2020 года незадолго до своей смерти. В ходе аукциона также было указано, что Сид Барретт упоминал данную гитару в интервью американскому журналу The Rolling Stone в 1971 году.

Акустическая гитара Барретта ушла коллекционеру из Франции, который также за 2,3 тысячи фунтов стерлингов (около 219 тысяч рублей) приобрел садовый стол, изготовленный культовым музыкантом. Племянник музыканта рассказал, что средства от продажи будут направлены в благотворительную организацию Mind, оказывающую помощь людям с ментальными расстройствами и Хоспису имени Артура Рэнка.

В октябре этого года стало известно, что 78-летний основатель и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз. Его избранницей стала 43-летняя водительница Камила Чавис.