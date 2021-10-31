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Рост зарплат в Сербии связали с ценами на российский газ

Президент Сербии Вучич: размер увеличения зарплат зависит от цен на российский газ
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Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала B92 заявил, что размер увеличения заработных плат и пенсий в стране зависит от будущей договоренности с руководством России по цене на газ.

По его словам, что будущая цена газа будет складываться из биржевой стоимости и «нефтяной формулы». «Сейчас перед нами стоит вопрос, успеем ли мы быстро обновить первый блок [сети электростанций] TENT и достигнуть договоренности с [президентом России Владимиром] Путиным, тогда бы мы могли идти к большему росту зарплат и пенсий, но цель прежде всего — не увеличивать цены на газ и электричество», — отметил политик.

Вучич добавил, что у Сербии самые низкие цены на газ и электричество. По его словам, «ниже только у Молдавии и Украины».

Ранее Вучич во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что попросил у Владимира Путина дешевый газ по самой низкой цене в Европе, а также поблагодарил Москву за обеспечение энергобезопасности его страны. Он пояснил, что сейчас Сербия закупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» в 270 долларов за тысячу кубометров.

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