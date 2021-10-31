Дочь Мадонны снялась в латексном белье в неприличной позе

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, снялась в рекламной кампании бренда Mugler. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes.

В описании к постам Лурдес отметила, что автором съемки выступил видеограф Зак Спигер (Zack Spiger). В то же время стилистом стала Хелли Волленс (Haley Wollens), а визажистом — Масаэ Ито (Masae Ito).

Ролик с фотосессии набрал 86 тысяч просмотров, а снимки — 26,5 тысячи лайков. При этом подписчики не имеют возможности высказать свое мнение по поводу публикаций модели, поскольку она скрыла комментарии к ним.

Леон Лурдес не в первый раз фотографируется в откровенных образах. В сентябре она снялась в модном шоу бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне, в бюстгальтере и стрингах, а также халате и чулках изумрудного цвета. Она также надела множество крупных украшений: серьги, колье, браслеты и пояс.