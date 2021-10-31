Россияне бросились снимать жилье в ОАЭ

В сентябре 2021 года спрос россиян на аренду жилья в ОАЭ увеличился в 2,5 раза

В сентябре 2021 года российский спрос на аренду жилья в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вырос более чем в 2,5 раза в сравнении с показателем сентября 2020-го. Россияне фактически бросились снимать дома в этой стране. Данные указаны в материалах портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

Количество запросов увеличилось на 176 процентов. Относительно значения сентября 2019 года россияне интересовались арендой недвижимости в ОАЭ на 64,5 процента чаще. В сравнении с августом 2021 года показатель увеличился на 11,1 процента.

По данным аналитиков, в сентябре количество запросов оказалось рекордным начиная с 2018 года. За первые девять месяцев 2021 года показатель увеличился на 67,5 процента относительно значения января-сентября 2020-го, и на 49,8 процента в сравнении с 2019 годом.

В августе 2021 число российских запросов на приобретение недвижимости в ОАЭ в августе 2021-го оказалось на ​​91 процент выше, чем в последнем летнем месяце прошлого года, и на 112 процентов больше, чем в августе допандемийного 2019-го. В общей сложности за первые восемь месяцев 2021-го значение увеличилось в полтора раза относительно аналогичного периода 2020-го.