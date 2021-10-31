Охрана президента США прогнала российского корреспондента от Байдена

На полях саммита G20 в Риме охрана не позволила российскому журналисту «Известий» Виктору Синеоку задать вопрос американскому лидеру Джо Байдену. Произошедшее попало на видео, его издание публикует в своем Telegram-канале.

На записи видно, как на эскалаторе стоят американские политики. В этот момент на первом этаже их поджидают корреспонденты разных изданий, чтобы поговорить. Поблизости также находятся охранники президента США, которые показывают, что надо отойти.

По словам корреспондента, охрана Байдена прогнала всех представителей СМИ, начав всех расталкивать, чтобы президент США смог беспрепятственно пройти мимо них. Американский лидер отказался отвечать на задаваемые вопросы.

Ранее также стало известно, что Байден во время церемонии совместного фотографирования с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проигнорировал вопрос журналистов, несколько раз спросивших его об отношениях страны-союзника с Россией. Американский президент последовательно делал вид, что не заметил вопроса.

Позднее отмечалось, что Байден выразил обеспокоенность из-за того, что у Турции есть российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом он сказал турецкому коллеге во время встречи на G20. При этом президент США готов активно взаимодействовать со страной-союзником для решения возникших проблем и разногласий.