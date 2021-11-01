Миротворцы ОДКБ на учениях под Казанью научатся строить лагеря беженцев

Миротворцы ОДКБ с 8 по 12 ноября отработают навыки противодействия боевикам под Казанью

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 8 по 12 ноября проведут совместные учения на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Военные продемонстрируют необходимые навыки в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство». Об этом сообщает ТАСС.

Под Казанью коллективные силы ОДКБ отработают задачи по подготовке и ведению миротворческой операции, в которые входят навыки противодействия боевикам и защиты мирного населения. Миротворцы будут тренироваться штурмовать здания, освобождать заложников, организовывать лагерь беженцев, сопровождать колонны с гуманитарным грузам, оказывать первую помощь пострадавшим.

В учениях примут участие около 800 военнослужащих и 90 единиц техники из стран-участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. На танковом полигоне будет задействована и авиация — вертолеты Ми-8 и Ми-24 и самолеты Су-24МР и Су-34.

Кроме военных, в совместных мероприятиях также примут участие подразделения национальных гвардий, формирования органов внутренних дел и сотрудники МЧС. В качестве гостей на заключительный этап учений приглашены представители Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, а также Монголии, Сербии и Узбекистана.

С 18 по 23 октября войска стран-участниц ОДКБ проводили совместные учения на юге Таджикистана. Военнослужащие отрабатывали действия при пограничном конфликте, связанном с попытками террористов проникнуть на территорию военного блока.