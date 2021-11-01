В Молдавии открыли памятник русскому генералу

В молдавском городе Тараклия открыли памятник русскому генералу от инфантерии, ветерану Отечественной войны 1812 года, наместнику Бессарабии Ивану Инзову. Об этом сообщает портал Gagauzinfo.md.

На церемонии открытия присутствовали представители Россотрудничества, консульства Болгарии в Молдавии, а также украинская и болгарская делегации.

Отмечается, что монумент городу подарила Ассоциация болгар мира. Его установили в сквере возле районного Дома культуры.

В 1818 году Иван Инзов был назначен главным попечителем и председателем Попечительного комитета об иностранных поселенцах Южного края России, а в 1820-1823 годах исполнял функции полномочного наместника Бессарабской области Российской империи. Генерал прославился успешным развитием южных регионов страны, а также вниманием к проблеме болгарских и гагаузских беженцев, для которых он добился статуса колонистов.