Объявлены дата и время похорон диктора Игоря Кириллова

Похороны российского диктора Игоря Кириллова пройдут 2 ноября на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил Первый канал.

Президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев уточнил в Facebook, что отпевание пройдет в церкви Успения Пресвятой Богородицы в 11:00 мск, в 12:00 на центральной площади Новодевичьего кладбища начнется прощание, погребение состоится в 13:30 мск.

О смерти Игоря Кириллова стало известно утром 30 октября. Диктор скончался на 90-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 годы он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.