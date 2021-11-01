Премьер балканской страны подал в отставку

Премьер-министр Северной Македонии Заев подал в отставку после проигрыша СДСМ на выборах

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Политик балканской страны принял такое решение после проигрыша правящей партии СДСМ (Социал-демократического союза Македонии) на выборах во втором туре.

«Вместе с гражданами мы принесли свободу и демократию, а когда есть демократия, появляется и ответственность. Я ухожу в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии и главы СДСМ», — подчеркнул Заев.

По информации местных изданий, Заев считает, что нет необходимости в проведении досрочных выборов в стране. Согласно законодательству, коалиция имеет право согласовать другого кандидата на пост премьера и сформировать правительство без нового голосования.

Ранее Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата. Это решение послужило ответом на «ничем не обоснованное» признание российского дипломата в Скопье персоной нон грата.