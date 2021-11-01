Бастрыкин запросил у Белоруссии материалы по делу об убийстве банкира Яхонтова

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обсудил с врио главы белорусского СК Олегом Шандаровичем детали дела об убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Об итогах встречи, которая произошла в Минске, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко.

Бастрыкин запросил у Белоруссии материалы доказательной базы для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о новых подробностях задержания в Витебской области Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве Яхонтова, и его водителя. Отмечалось, что оперативники изъяли у Скрипкина немецкий кинжал и четыре охотничьих ножа, а у водителя, сопровождавшего мужчину в Белоруссии, травматический пистолет.

Скрипкин и погибший были деловыми партнерами. По словам обвиняемого, у них были общие долги, который и стали причиной расправы. Скрипкин пришел к Яхонтову 24 октября, чтобы заставить заплатить свою долю, но тот отказывался. Тогда мужчина начал пытать экс-коллегу, а затем убил мужчину и всю его семью.

28 октября Скрипкин покончил с собой в белорусском изоляторе, из которого его его должны были доставить в Москву.

Тела Яхонтова, его жены и 8-летнего сына нашли 26 октября в их квартире в доме на Мосфильмовской улице в Москве. Сообщалось, что погибший недавно освободился из колонии, в которой отбывал наказание за преднамеренное банкротство и вывод средств из Смоленского банка. По разным оценкам, после освобождения у Яхонтова были долги от двух до 19 миллиардов рублей.