Раскритикованный россиянами чиновник объяснил смысл своих тату

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, раскритикованный россиянами после опубликования своего фото с тату, объяснил их смысл в беседе с «Газетой.ру».

По словам чиновника, татуировки отображают важнейшие события в его жизни: с рождением детей и «преодолением невозможного». Он уточнил, что первая из них была сделана в 2014 году, а последняя — в сентябре. «Я считаю себя современным человеком и без стереотипов принимаю эту часть культуры», — отметил Беркович, отметив, что был удивлен реакцией пользователей на тату.

«Во-первых, это очень распространено, и никого уже этим не удивишь. Я так думал до вчерашнего дня. Во-вторых, это никак не связано с профессиональными качествами человека, какую бы должность он ни занимал», — сказал министр. Негативную реакцию он связал с «народной забавой застыдить кого бы то ни было». «Стыд — это сильнейший способ социального давления и манипуляции, очень въедливое чувство, создающее ощущение, что все твое существо — это нечто неправильное», — пояснил нижегородский министр.

Ранее тату-мастер Клаудио Трейна раскрыл скрытый смысл популярных рисунков на разных частях тела клиентов. По словам эксперта, многие люди бездумно набивают татуировки, не зная их истинных значений.