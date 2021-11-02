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На Украине заявили об усилении авторитарных тенденций в стране

Миллиардер Новинский: команда президента Зеленского монополизировала власть на Украине
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Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

На Украине усиливаются авторитарные тенденции. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил миллиардер и внефракционный депутат Верховной Рады Вадим Новинский.

Он рассказал о подобных тревожных тенденциях в стране и подчеркнул, что к их усилению приложил руку президент Украины Владимир Зеленский. По словам Новинского, с 2019 года украинский лидер и его команда монополизировали власть, подчинив себе все ее структуры.

Бизнесмен также добавил, что политические процессы на Украине не являются исключением и копируют аналогичные явления в других странах постсоветского пространства. При этом он отметил, что демократические институты в республике оказались слабы ввиду малого процента среднего класса и влияния на обстановку «отголосков революции».

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Новинский заявил, что украинский закон об олигархах, ограничивающий влияние богатейших людей Украины на СМИ и политику, может стать инструментом власти в борьбе с оппозицией. Он пояснил, что многие положения документа декларативны, а сам нормативный акт в целом несет в себе «изначально отрицательный заряд», поскольку формирует в обществе «низменные большевистские чувства».

При этом уголовное преследование лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука миллиардер связал с потребностью Владимира Зеленского в укреплении собственных переговорных позиций с Россией. Новинский объяснил, что украинский лидер не считает политика своим электоральным противником и оказывает на него давление как на альтернативный канал переговоров на тему российско-украинских отношений.

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