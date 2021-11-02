Умер один из провалившихся в яму с кипятком в Новосибирске рабочих

В Новосибирске умер один из рабочих, провалившихся в яму с кипятком в подвале лицея

В Новосибирске умер слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, который еще с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Новосибирский филиал СГК.

Согласно заявлению компании, мужчина, получивший ожоги при обследовании теплового узла, скончался в больнице. В СГК принесли глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего, а также пообещали оказать поддержку и помощь его семье.

В Новосибирской областной клинической больнице подтвердили данную информацию и рассказали, что двое пострадавших в данный момент находятся в отделении реанимации.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске три человека провалились в яму с кипятком. Инцидент произошел во время осмотра теплового узла в здании лицея №12. Рабочие спустились в подвал, после чего бетонный пол провалился — под ним был кипяток. Пострадавших россиян госпитализировали с ожогами 50-80 процентов тела. Следствие и прокуратура начали проверку по факту случившегося.

