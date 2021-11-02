Москве предрекли эксперименты с умными домами

Столичные власти будут продолжать эксперименты по созданию умных домов в Москве с использованием технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT). Такой сценарий будущего в беседе с «Лентой.ру» в рамках проекта «КиберРеальность» предрек генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев.

«Технологии интернета вещей позволяют эффективнее управлять городом на основе данных, собираемых в режиме реального времени, — констатировал Парабучев. — В городской среде интернет вещей применяется чаще всего для организации систем видеонаблюдения, мониторинга городского транспорта и экологической обстановки, а также интеллектуального управления коммунальной инфраструктурой».

Парабучев отметил, что в регионе также активно развивается интеллектуальная система видеонаблюдения, в которую помимо IoT интегрированы технологии компьютерного зрения. С их помощью можно вычислять нарушителей, следить за безопасностью, а также за качеством содержания улиц и дворов.

«В Москве набирают популярность системы и сервисы умного дома, при этом расширяется их масштаб: от умной квартиры — к умному зданию и даже к целому кварталу. В Москве уже есть пилотный смарт-квартал в Марьино, объединяющий семь многоквартирных домов, две школы и детский сад. В зданиях установлены умные счетчики тепла, воды и электричества, светильники, реагирующие на движение, смарт-система контроля доступа, а во дворе — контейнеры для раздельного сбора мусора с датчиками заполняемости и заправочные станции для электрокаров», — приводит пример глава столичного Агентства инноваций.

По словам Парабучева, для комплексного развертывания IoT-технологий в Москве необходимо увеличить количество сенсоров и датчиков, а также стандартизировать протоколы передачи данных. Это позволит, например, в случае получения сигнала о пожаре одновременно предупреждать и жильцов, и управляющую компанию, и службы экстренного реагирования.

Интернет вещей — концепция использования умных предметов, оснащенных технологиями для взаимодействия друг с другом и способных выполнять часть операций без участия человека. Пример использования интернета вещей — это умный дом, то есть помещение с автоматизированным освещением, отоплением, системами кондиционирования, безопасности, видеонаблюдения. В систему могут быть интегрированы умные бытовые приборы — к примеру, холодильники, способные следить за своей исправностью, и чайники, которые можно запускать со смартфона.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.