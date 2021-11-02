Цены на сахар побили рекорд из-за спирта

Мировые цены на сахар побили четырехлетний рекорд на фоне растущего спроса на спирт. Как сообщает Bloomberg, стоимость достигла максимума на фоне давления на рынок мирового энергетического кризиса. Из-за этого ведущие мировые производители стали перерабатывать больше сахарного тростника в этанол, который может служить биотопливом для автомобилей в виде смеси с бензином или с дизельным топливом.

По подсчетам агентства, фьючерсы на белый сахар на бирже ICE подорожали на 1,2 процента, а в общем с начала года цена выросла на 22 процента. Причем резкий рост начался в августе, когда стало ясно, что заморозки в Бразилии, которая является крупнейшим экспортером, рискуют подорвать производство и поставки сырья. «Внутренний рынок этанола и международный рынок сахара борются за бразильский тростник», — прокомментировал руководитель южноамериканского исследования продуктов питания и агробизнеса Rabobank Энди Дафф.

Второй по величине экспортер — Индия — планирует, чтобы к 2025 году этанол составлял 20 процентов топливных смесей для автомобилей. Подобная стратегия, пишет Bloomberg, рискует привести к падению производства сахара-рафинада в следующем году.

Как сказал аналитик Group Sopex Джон Стэнсфилд, и Индия, и Бразилия будут вынуждены производить больше этанола из сахарного тростника в следующие 12 месяцев из-за повышения цен на топливо. По его словам, это будут способствовать дальнейшему росту цен на сахар.