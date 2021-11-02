Врач назвала способный снизить давление и улучшить работу печени овощ

Понизить артериальное давление и укрепить стенки сосудов можно с помощью употребления свеклы. Об этом РИА Новости рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

По ее словам, данный корнеплод также улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Кроме того, содержащийся в свекле пигмент бетацианин является мощным антиоксидантом и замедляет рост злокачественных новообразований. Дробышева подчеркнула, что особенно полезно употреблять данный овощ женщинам во время менструаций, поскольку свекла восстанавливает кровопотерю в организме.

В то же время эксперт по питанию рекомендовала отказаться от употребления свеклы людям, у которых есть предрасположенность к остеопорозам. Противопоказанием также являются заболевания ЖКТ в острых стадиях, гипотония и сахарный диабет, добавила Дробышева. Помимо этого нутрициолог предупредила, что сок свеклы нельзя пить в чистом виде: 50 миллилитров сока нужно разбавить водой в соотношении один к четырем. Также сок нужно настаивать два часа после отжима.

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