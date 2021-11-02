После убийства двух девочек в Кызыле возбуждены дела о халатности

В Республике Тыва после убийства двух девочек девяти и 14 лет возбудили дела о халатности на должностных лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что 31-летняя россиянка в мае 2021 года освободилась из мест лишения свободы и забрала трех дочерей у отца и приемной семьи, которым они были переданы. Вместе с детьми она поселилась в доме по улице Лопсанчапа города Кызыла. Должностные лица контролирующих органов не проверяли, где и в каких условиях живут несовершеннолетние. Кроме того, судимая семь раз женщина успела совершить на воле ряд новых преступлений, но в органах внутренних дел не проконтролировали ситуацию, хотя россиянка находилась под административным надзором.

Как отмечает ТАСС, еще два уголовных дела завели на мать девочек: за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и по факту уклонения от надзора.

Ранее в Туве на два месяца арестовали мужчину, который сбросил с балкона двух девочек. По версии следствия, мужчина, снимавший комнату у матери школьниц, несколько раз делал девочкам замечание за шум, а ночью вытолкнул их из окна спальни восьмого этажа. Девятилетняя школьница скончалась на месте происшествия, а 14-летняя — позднее в больнице.