США впервые за 30 лет сократят присутствие своих войск в Испании

Военное командование США решило перебросить силы морской пехоты из испанской провинции Севилья в итальянский город Виченца для расширения возможностей реагирования в Африке. Об этом сообщает газета El Pais.

Таким образом, Вашингтон впервые за 30 лет значительно сократит присутствие своих войск в Испании. Отмечается, что американские пехотные части размещались на базе Морон на протяжении 13 лет. При этом представитель американского посольства в Мадриде подчеркнул, что военное сотрудничество с испанской стороной остается критически важным для США.

Передислокация военного контингента уже началась, к ее завершению Севилью покинут 850 служащих и восемь самолетов. По информации El Pais, решение американской стороны не имеет политического подтекста и обусловлено внутренней реорганизацией в Пентагоне.

28 октября глава администрации Тайваня Цай Инвэнь рассказала, что на острове есть американские военные, они занимаются подготовкой местных военных и готовы помочь в случае нападения Китая. Число военных из США политик описала словами «не так много, как думают люди».