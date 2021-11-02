В Италии назвали приоритетным вопрос признания «Спутника V» в Евросоюзе

Посол Италии Стараче: надеюсь на взаимное признание ЕС и Россией сертификатов о вакцинации

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче рассказал о том, что считает вопрос о признании российской вакцины «Спутник V» в Европейском союзе (ЕС) приоритетным для себя. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсантъ».

Стараче отметил, что в Италии все усердно работают над этой проблемой. Он подчеркнул, что постоянно контактирует с Минздравом страны, который взаимодействует с Брюсселем. «Я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты», — добавил посол.

Итальянский дипломат также заявил, что надеется на взаимное признание Россией и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что последнее слово в данном вопросе должно оставаться за наукой, а не политикой.

Ранее власти Ленинградской области первыми в России признали действующими иностранные вакцины от COVID-19 при посещении театров и музеев. Вопрос о признании зарубежных вакцин согласовали на еженедельном аппаратном совещании в понедельник, 1 ноября, губернатор Александр Дрозденко и главный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк.