Россиянам напомнили о правах пассажиров при задержке рейса

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве в Роспотребнадзоре перечислили права авиапассажиров в случае задержки рейса. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

Россиянам напомнили, что при переносе времени отправления путешественник имеет право отказаться от полета и потребовать возмещения убытков, которые он понес в результате задержки. Правило применяется в том числе для тех билетов, которые покупались как невозвратные.

Также перевозчик должен обеспечить пассажиров горячими напитками и организовать бесплатное хранение багажа. Помимо прочего, путешественнику должны предоставить два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, если рейс задерживается на два часа и более.

Если время задержки превышает четыре часа, авиакомпания обязана организовать ожидающим горячее питание. При задержке на шесть часов в дневное время и на восемь часов в ночное путешественников должны бесплатно разместить в гостинице.

Ранее 2 ноября в московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов из-за сильного тумана. Во Внуково задержаны 47 самолетов, 4 отменены, в Шереметьево — 40 и 15 рейсов соответственно. В Домодедово известно об изменении времени вылета 56 рейсов, еще 15 были отменены.