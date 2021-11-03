В Казахстане заявили о положительном влиянии COVID-19 на число детских суицидов

Психолог из Казахстана заявила о позитивном влиянии пандемии на число суицидов среди детей

В Казахстане заявили о позитивном влиянии пандемии COVID-19 на число детских суицидов. Президент Института равных прав и равных возможностей Казахстана Маргарита Ускембаева констатирует, что количество самоубийств среди детей снизилось в 2020 году из-за того, что они дольше находятся дома, передает Sputnik.

Ускембаева ведет мониторинг детских суицидов с 2008 года. Общий тренд здесь неутешительный: количество инцидентов в целом растет. Однако, по ее словам, в 2020-м году число самоубийств было ниже, чем до этого.

Психолог связывает положительное изменение с тем, что из-за пандемии дети стали дольше находиться в семье и проводить время со своими родителями. «Ребенок находится со своими родителями, и его состояние стабилизируется. Выстраиваются прочные и глубокие отношения со своими родителями, а это самое главное для ребенка», — говорит Ускембаева.

В то же время общение со сверстниками было ограничено из-за дистанционного обучения, замечает психолог. Но уменьшение коммуникации детей друг с другом не оказало негативного влияния на число суицидов.

Ранее в России объяснили природу суицидов среди подростков. Директор Института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова заявила, что так несовершеннолетние граждане пытаются выразить свою индивидуальность, ища одобрения и поддержки у широкой публики.