Дочь Мадонны пришла на вечеринку матери в оголяющей ягодицы юбке

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны, модель Леон Лурдес, пришла на вечеринку матери в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Фотографии и комментарии появились на сайте Daily Mail.

25-летняя знаменитость посетила мероприятие, приуроченное к Хеллоуину, в образе героини Дженнифер Чек из фильма «Тело Дженнифер», главную роль в котором сыграла американская актриса Меган Фокс. Лурдес засняли в мини-юбке в клетку, которая оголяла ее ягодицы, и черном кроп-топе. В качестве обуви она выбрала туфли на высоком каблуке.

Образ девушки дополнили красные чулки в сетку и черно-белые гольфы. На размещенных кадрах видно, что волосы Лурдес распущены, а на лицо нанесен яркий макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному).

Читатели издания не оценили внешний вид звезды и принялись писать об этом в комментариях под снимками. «Абсолютно непривлекательная», «Сразу видно, что она дочь Мадонны», «Она выглядит как мужик, причем максимально некрасивый», «Лурдес выглядит еще хуже Мадонны», «Отвратительно», «Как же жалко», — высказывались они.

Леон Лурдес не в первый раз фотографируется в откровенных образах. В сентябре она снялась в модном шоу бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне, в бюстгальтере и стрингах, а также халате и чулках изумрудного цвета. Она также надела множество крупных украшений: серьги, колье, браслеты и пояс.