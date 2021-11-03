Россиян научили экономить на коммуналке в нерабочие дни

«Росводоканал»: для экономии на оплате ЖКУ можно принимать душ, а не набирать ванну

Для экономии на оплате коммунальных услуг в нерабочие дни, объявленные из-за распространения COVID-19, можно принимать душ, а не набирать ванну. Советами, которые научили россиян экономить на ЖКУ, с «ФедералПресс» поделились доцент Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина и начальник управления по организации сбытовой деятельности «Росводоканал» Тамара Ликсукова.

Специалисты обратили внимание на водные процедуры. Душ может сэкономить средства собственников, так как для принятия ванны необходимо в три-четыре раза больше воды. Россиянам также посоветовали мыть руки, открывая кран наполовину, и закрывать его во время чистки зубов и бритья.

Собственники, которые будут отсутствовать дома в течение пяти и более дней, могут обратиться в управляющую компанию за перерасчетом платежей. Для получения услуги необходимо подтвердить факт отсутствия — предоставить авиабилеты, туристические ваучеры, эпикризы и другие документы о периоде лечения. Заявление нужно подать почти за месяц до истечения срока отсутствия жильцов.

Ранее наличие возможности перерасчета подтвердила член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в ЖКХ Сусана Киракосян. Она уточнила, что пересчет платежей возможен и в жилом помещении, где нет счетчиков — в таком случае потребуется соответствующий акт о невозможности их установки.