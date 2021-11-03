Посольство России опровергло информацию о гибели россиян в Южном Судане

Посольство РФ в Судане: российских граждан не было не было на борту разбившегося Ан-26

Посольство России опровергло информацию о гибели двоих россиян в результате крушения самолета Ан-26 в Южном Судане. Об этом сообщает РИА Новости.

В диппредставительстве указали, что на борту разбившегося грузового самолета, выполнявшего рейс по доставке дизельного топлива в населенный пункт Мабан штата Верхний Нил, российских граждан не было. Российские дипломаты подчеркнули, что публикации в западных СМИ о гибели россиян не соответствуют действительности.

Ранее Associated Press (AP) сообщило, что крушение самолета Ан-26 в Южном Судане унесло жизни двоих граждан России. По словам директора местного аэропорта, всего на борту находились пять человек, включая пилота и членов экипажа — трое из них были гражданами Южного Судана. Все они погибли.