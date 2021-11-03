Европейский город решил привлечь новых жителей непостроенными домами

В болгарском Свиленграде решили привлечь новых жителей и отговорить старых от переезда с помощью еще не построенных домов. Администрация города приняла новую жилищную политику, в рамках которой европейцам выделят пустые участки земли под строительство недвижимости. Об этом пишет портал TheMayor.EU.

Население в Болгарии сокращается быстрее, чем во многих странах мира. Динамика в Свиленграде это подтверждает: в начале XXI века в городе проживали 19 тысяч человек, а теперь — 16 тысяч. Новая социальная программа рассчитана на молодые семьи и начинающих специалистов — так муниципальные власти хотят справиться с оттоком населения, демографическим кризисом и нарастить предложение на рынке жилья. Получить землю смогут горожане, проживающие в ненадлежащих условиях и не имеющие собственного жилья.

Помимо площадки под строительство участники инициативы получат пакет документов со всеми необходимыми разрешениями и утвержденным архитектурным планом, чтобы как можно быстрее приступить к возведению здания. На первом этапе программы Свиленград готов раздать восемь участков. Однако в администрации отметили, что инициативу расширят, если она окажется успешной.

В июне небольшой город на север Хорватии устроил распродажу жилья, чтобы спастись от исчезновения. Муниципальные власти предоставили потенциальным горожанам заброшенные дома за 0,16 доллара и пообещали помочь с ремонтом. По условиям программы, купить дешевую недвижимость могут платежеспособные лица моложе 40 лет, которые желают прожить в городке не менее 15 лет.