Объяснена причина появления в России 1990-х культа японских машин

Во многом культ японских машин появился в России 1990-х из-за эффекта новизны. Об этом в рамках спецпроекта «Русский форсаж» рассказал журналист, автор книги «Правый руль» Василий Авченко.

«Каждый пацан, конечно, мечтал взять себе "Марка" (Toyota Mark II — культовый автомобиль для жителей Дальнего Востока, ценившийся выше представительских седанов европейских марок — прим. ред.), как это тогда называлось, снимать на нем девушек, возить их на набережной, на Шамору (бухта Уссурийского залива Японского моря в Приморском крае — прим. ред.), и так далее. И вот этот стиль, эта эстетика — она во многом предопределила образ жизни Владивостока лет, наверное, на двадцать», — рассказал Авченко.

По его словам, появление японских машин сильно преобразило Владивосток. Постепенно он перестал быть закрытым военным городом, но гонять на иномарках по-прежнему было особенно негде — качество дорог было гораздо хуже, чем сейчас. Сейчас этот эффект новизны давно прошел, россиян уже не удивишь японскими иномарками. Тем не менее «эта мода и этот интерес [к японским машинам] никуда не делись из автомобильного Владивостока», заключил Авченко.

Спецпроект «Русский форсаж» посвящен жизни автолюбителей Дальнего Востока и необычной автомобильной культуре, которая начала формироваться в регионе еще в советское время. Уже в 1980-е в Приморье начали завозить первые японские машины. Со временем во Владивостоке возник огромный авторынок, который расцвел в 1990-е годы. Активное развитие автомобильной культуры повлияло на формирование интересов молодых россиян и способствовало появлению в регионе первых российских дрифтеров.