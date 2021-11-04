В России начали празднование Дня народного единства

В России отмечают День народного единства, дату освобождения от польских интервентов

Сегодня, в четверг, 4 ноября, в России начался День народного единства, напоминает ТАСС.

Агентство отмечает, что учрежденный в 2005 году праздник является выходным.

«4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов», — говорится в публикации.

Агентство напоминает, что одно из объяснений названия праздника, который отмечается 4 ноября, содержится в пояснительной записке к вводящему его закону. В частности, там сообщается, что ополченцы «продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».